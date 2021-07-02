Луганская область среди лидеров по новым случаям COVID-19

За сутки 12 июля в Украине зафиксировали 481 новый подтвержденный случай COVID-19 и 36 летальных случаев, госпитализировали 249 человек; выздоровели от коронавирусной болезни 750 человек.

По данным Министерства охраны здоровья, наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса выявили в Киеве - 142, Донецкой - 53, Одесской - 49, Луганской - 28 и Харьковской - 23 областях.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили в 2241698 человек, из них выздоровели 2178279 человек, умерли 52 640 человек.

За минувшие сутки протестировано: методом ПЦР - 20909 человек, методом ИФА - 9783 лица, экспресс-тестами - 10428 человек.