12 июля в Луганской и Донецкой областях зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огняСегодня, 09:20
12 июля в Луганской и Донецкой областях зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня со стороны российских формирований.
В Луганской области российские террористы обстреляли поселок Золотое-4 из из стрелкового оружия.
Позиции ВСУ в районе Катериновки вооруженные формирования Российской Федерации дважды обстреливали из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В Донецкой области Неподалеку Водяного, что на Приазовье, боевики вели обстрел из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Кроме того, в районе населенного пункта Мироновский был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения.
В ответ на обстрелы российско-оккупационных войск украинские военные открывали огонь.