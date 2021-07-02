12 июля в Луганской и Донецкой областях зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня со стороны российских формирований.

В Луганской области российские террористы обстреляли поселок Золотое-4 из из стрелкового оружия.

Позиции ВСУ в районе Катериновки вооруженные формирования Российской Федерации дважды обстреливали из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В Донецкой области Неподалеку Водяного, что на Приазовье, боевики вели обстрел из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Кроме того, в районе населенного пункта Мироновский был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения.

В ответ на обстрелы российско-оккупационных войск украинские военные открывали огонь.