Встрече Зеленского и Меркель: последняя попытка достичь компромисса по поводу Донбасса

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель может стать последней попыткой достичь компромисса между США, Европой и Россией для стабилизации ситуации на Донбассе. Об этом журналисту УНН рассказал политический аналитик Андрей Бузаров.

«Несмотря на то, что Меркель уходит с должности канцлера Германии, она является важнейшим посредником между Украиной и США сейчас. Поэтому нужно понимать будущее российско-украинских, европейско-российских, украинско-американских и американско-европейских отношений в контексте ситуации на востоке Украины. Потому сейчас предпринимается последняя попытка, чтобы найти компромисс между США, Европой и Россией в отношении Донбасса», — отметил эксперт.

Одной из важнейших тем, которую поднимут лидеры стран — урегулирование ситуации на Донбассе. Компромисс в отношении ОРДЛО между Францией, Германией и Россией не означает деоккупацию и реинтеграцию, отмечает эксперт. По его словам, встреча двух лидеров поможет достигнуть стабилизации в ОРДЛО, так как впервые за 7 лет видно политическое желание от стран-участников переговоров.

«Есть готовность к компромиссу. И если кто-то один из участников переговорного процесса — Россия, США или Германия по своим каким-то личным причинам не захочет достигать сейчас компромисса, то весь этот переговорный процесс может нарушиться. Тут очень хрупкая договоренность, поэтому один из участников может сорвать этот переговорный процесс. Сейчас участники готовы. Впервые за 7 лет видно политическое желание стабилизировать ситуацию на Донбассе», — добавил эксперт.

12 июля президент Украины Владимир Зеленский проведет беседу с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Ожидается, что темами совместного обсуждения станут двусторонние отношения, выполнение Минских договоренностей по урегулированию конфликта на востоке Украины, процесс украинских реформ, экономические вопросы и отношения с Россией.