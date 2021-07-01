Луганская область на предпоследнем месте по вакцинации от COVID-19

В Луганской области по состоянию на 11 июля вакцинировано от COVID-19 всего 66870 человек. Из них первую дозу получили 40364 человека, две дозы - 26506.

Такие данные предоставил портал вакцинации СНБО Украины.

По информации ГО «Антикорупційний штаб», в Луганской области по состоянию на 7 июля были вакцинированы 40003 человек, что составляло 1,87% от всего населения области (2130000 человек).

Луганская область занимала последнее место среди всех областей - пока это худший показатель в Украине. Плотность вакцинированных так же низкая - в среднем 187 человек на 10 000 населения.

Лидерами же по объемам вакцинации город Киев и Киевская область - здесь вакцинировали в соответствии 10,22% и 8,14% населения. В пятерку лидеров вошли также Полтавская, Николаевская и Винницкая области.

Аутсайдерами вакцинации стали Луганская, Черниговская и Донецкая области: здесь прививки получили соответственно 1,87%, 1,91% и 2,06% населения.