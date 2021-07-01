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В Луганской области аэроразведка помогла найти гигантскую плантацию конопли

Вчера, 14:30 citynews.net.ua | Напечатать

Во время проведения операции «Мак», которая продолжается на территории Украины, в Луганской области используют летательные аппараты для обследования фермерских угодий с целью выявления незаконных посевов наркосодержащих растений с применением специальных летательных аппаратов полицейских подразделений.

12 июля, в рамках оперативно-профилактической операции «Мак» сотрудниками Управления уголовного розыска, следственного управления, луганского управления Департамента внутренней безопасности НПУ совместно с работниками СБУ и по силовой поддержке спецподразделения КОРД в Сватовском районе на территории Коломийческой территориальной громады было обнаружено поле засеянное коноплей, которое было тщательно скрытое среди кукурузного поля.

По предварительной информации на поле растет около 15 тысяч кустов, поле оснащено капельным поливом, на каждой строке применено агроволокно, растения конопли имеют следы обработки и культивации.

Урожай с этого поля мог бы облегчить жизнь многим страдающим от разных болезней людям, но законодательство Украины считает канабис опасным наркотиком.

Поэтому полиция возбудила дело по ст. 310 УК Украины «Посев или выращивание снотворного мака или конопли».


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