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За сутки в Украине утонули 32 человека, из них - пятеро детей

Вчера, 11:21 citynews.net.ua | Напечатать

За 11 июля в Украине на воде погибли  утонули 32 человека, из них — пятеро детей. 

Только с начала июля 2021 года на водоемах погибли 124 украинца, из них 16 детей. Этот показатель уже превысил прошлогоднюю июльскую статистику.

Однако, даже такая неутешительная ситуация не пугает людей, которые пренебрегают предостережениями сотрудников Службы спасения.

Самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является именно несоблюдение правил безопасного поведения гражданами.

В частности, это купание в не оборудованных для этого местах и купание в нетрезвом состоянии.

Как сообщили в пресс-службе ДСНС, с начала недели в Украине зафиксировано 94 смерти на воде, из них — 12 детей.

Вроде все знают элементарные правила поведения на воде?

А эта страшная статистика растет. И впереди еще — половина лета.

Если вам, уважаемые отдыхающие, не жалко своей жизни, по пожалейте, хотя бы, жизнь своей детей, не берите их с собой на свои «пикники» с алкоголем.

Также сапасатели просят отдыхающих не купаться вместе с детьми в реках Карпат, которые сейчас, после мощных осадков, очень опасны.


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