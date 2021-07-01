В Донецкой области российские боевики впервые обстреляли поселок Нью-Йорк после переименования

В Донецкой области российские боевики впервые обстреляли поселок Нью-Йорк после переименованияВчера, 09:33
11 июля в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня.
В районе населенного пункта Пески враг дважды обстреливал наши позиции по автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.
Вблизи Новоселовки российские оккупанты вели огонь из минометов 82-го калибра.
Недалеко от населенного пункта Нью-Йорк противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.
У Широкино вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали украинские позиции из минометов 82-го калибра и автоматических станковых гранатометов.
В направлении Авдеевки враг вел огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.
Кроме того, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 2 пролета вражеских БПЛА с пересечением линии разграничения.
Боевых потерь среди украинских защитников нет.