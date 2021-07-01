В Луганской области три новых случая COVID-19

За 10 июля в Луганской области лабораторно подтверждены три новых случая COVID-19.

География выявленных заболеваний:

Лисичанск - 1, Северодонецк - 1, Попасная - 1.

За все время исследований в Луганской области диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 26 730 случаях.

Выздоровели - 25579 человек, лечатся - 197 (76 - стационарно, 121 - амбулаторно).

Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 12 (при пороговом 60).

Всего с начала пандемии в Луганской области от осложнений коронавируса умерло 954 человека.

По данным Министерства здравоохранения, за 10 июля в Украине выявлено 290 новых случая; летальных - 5; осуществлено 25396 тестирований; выздоровели 374 человека.

Всего с начала пандемии выявлено 2 241 043 подтвержденных случая COVID-19, из них 52 597 летальных, 2 177 293 человека выздоровели.