Российские боевики уже неделю обстреливают украинские позиции из артиллерии. Зеленский молчит

10 июля в Луганской и Донецкой областях зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня со стороны российских боевиков.

В Луганской области российские боевики обстреляли Золотое-4 из противотанкового ракетного комплекса.

Днем ранее, 9 июля, российские террористы обстреливали Новотошковское и Новозвановку из минометов 120-го и 82-го калибров.

Позиции ВСУ в районе Троицкого обстреливали из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

Поселок Орехово российские наемники обстреливали из противотанковых ракетных комплексов и стрелкового оружия.

В Донецкой области террористы обстреляли Мироновское из артиллерийских систем калибра 122-мм.

Недалеко от населенного пункта Водяное, что у Донецка, противник открывал огонь из минометов 120-го калибра.

У Водяного, что на Приазовье, российские террористы дважды обстреляли позиции ВСУ из артиллерийских систем калибра 122-мм и гранатометов различных систем.

Неподалеку Широкино российские наемники обстреливали украинские позиции из минометов 82-го калибра.

В направлении Светлодарска враг открывал огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

В районе населенного пункта Пески вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции ВСУ из минометов 82-го калибра.

Кроме того, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 3 пролета вражеских БПЛА с пересечением линии разграничения.

Боевых потерь среди украинских военных нет.