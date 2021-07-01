Российские боевики уже неделю обстреливают украинские позиции из артиллерии. Зеленский молчит

Российские боевики уже неделю обстреливают украинские позиции из артиллерии. Зеленский молчитВчера, 12:51
10 июля в Луганской и Донецкой областях зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня со стороны российских боевиков.
В Луганской области российские боевики обстреляли Золотое-4 из противотанкового ракетного комплекса.
Днем ранее, 9 июля, российские террористы обстреливали Новотошковское и Новозвановку из минометов 120-го и 82-го калибров.
Позиции ВСУ в районе Троицкого обстреливали из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.
Поселок Орехово российские наемники обстреливали из противотанковых ракетных комплексов и стрелкового оружия.
В Донецкой области террористы обстреляли Мироновское из артиллерийских систем калибра 122-мм.
Недалеко от населенного пункта Водяное, что у Донецка, противник открывал огонь из минометов 120-го калибра.
У Водяного, что на Приазовье, российские террористы дважды обстреляли позиции ВСУ из артиллерийских систем калибра 122-мм и гранатометов различных систем.
Неподалеку Широкино российские наемники обстреливали украинские позиции из минометов 82-го калибра.
В направлении Светлодарска враг открывал огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
В районе населенного пункта Пески вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции ВСУ из минометов 82-го калибра.
Кроме того, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 3 пролета вражеских БПЛА с пересечением линии разграничения.
Боевых потерь среди украинских военных нет.