СБУ обнаружила в Луганской области тайник с оружием: владелец арсенала задержан

СБУ обнаружила в Луганской области большой арсенал оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. В ходе следственно-оперативных действий владелец оружия был задержан.

Склад оружия хранил житель Счастьенского района, оборудовавший тайник на территории своего домовладения.

Во время обыска по месту жительства злоумышленника, правоохранители изъяли:

2 пистолета систем «ТТ» и «Наган» с патронами;

3 детонаторы;

18 гранат РГД-5 и Ф-1;

запалы к гранатам;

артиллерийский снаряд;

400 гр пороха;

почти 1 кг тротила;

4 сигнальные мины;

реактивный сигнальный патрон;

почти 1800 патронов различных калибров.

Изъятое оружие направлено на экспертизу.

По оперативным данным, злоумышленник планировал реализовать оружие через личные связи, в том числе среди представителей криминальных кругов.



В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, проводится досудебное расследование. Решается вопрос о подозрении задержанному и избрании меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.