СБУ обнаружила в Луганской области тайник с оружием: владелец арсенала задержан

СБУ обнаружила в Луганской области тайник с оружием: владелец арсенала задержанСегодня, 12:48
СБУ обнаружила в Луганской области большой арсенал оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. В ходе следственно-оперативных действий владелец оружия был задержан.
Склад оружия хранил житель Счастьенского района, оборудовавший тайник на территории своего домовладения.
Во время обыска по месту жительства злоумышленника, правоохранители изъяли:
- 2 пистолета систем «ТТ» и «Наган» с патронами;
- 3 детонаторы;
- 18 гранат РГД-5 и Ф-1;
- запалы к гранатам;
- артиллерийский снаряд;
- 400 гр пороха;
- почти 1 кг тротила;
- 4 сигнальные мины;
- реактивный сигнальный патрон;
- почти 1800 патронов различных калибров.
Изъятое оружие направлено на экспертизу.
По оперативным данным, злоумышленник планировал реализовать оружие через личные связи, в том числе среди представителей криминальных кругов.
В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, проводится досудебное расследование. Решается вопрос о подозрении задержанному и избрании меры пресечения.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.