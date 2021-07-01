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Российские боевики в Луганской и Донецкой области обстреливают украинских военных из артиллерии. Есть погибший

Сегодня, 11:21 citynews.net.ua | Напечатать

8 июля в Луганской и Донецкой областях вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. В том числи из запрещенных минскими договоренностями тяжелых минометов и артиллерии калибром 122 мм.

В Луганской области 8 июля российские террористы обстреливали позиции ВСУ в районе Крымского и Причепиловки из минометов калибром 82 мм и 120 мм.

У Новозвановки российские оккупанты обстреляли украинских военных из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

9 июля российские боевики обстреляли Новотошковское из минометов 120-го и 82-го калибров, а также артиллерии калибром 122 мм.

В Донецкой области террористы второй день подряд обстреливают из тяжелых минометов Пески и Невельское. Также ночью в районе Невельского украинские позиции были обстреляны из артиллерии калибром 122 мм.

Вблизи населенного пункта Опытное террористы обстреливали позиции ВСУ из крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Марьинки противник вел огонь из стрелкового оружия.

Неподалеку Водяного, что на Приазовье, враг дважды совершал обстрелы из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи населенного пункта Зайцев противник обстрелял позиции украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб.

Кроме того, один украинский военный получил пулевое ранение. Состояние здоровья воина - удовлетворительное.

По состоянию на 7:00 утра, 9 июля, зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.


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Российские боевики в Луганской и Донецкой области обстреливают украинских военных из артиллерии. Есть погибший » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня