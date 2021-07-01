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Модераторка от ОБСЕ призвала убрать украинских представителей ОРДЛО на переговорах по Донбассу - Гармаш

Сегодня, 09:00 citynews.net.ua | Напечатать

Новая модераторка политической подгруппы в Трехсторонней контактной группе Сильвия Берманн призвала убрать украинских представителей ОРДЛО из переговоров.

Об этом заявил представитель отдельных районов Донецкой области в украинской делегации Сергей Гармаш в эфире «Радио Свобода».

«Она фактически повторила все посылы господина Мореля. Назвала участников от ОРДЛО делегацией уже в первый день, хоть они таковыми не являются. Призвала для разблокирования работы политической подгруппы удалить нас — переселенцев оттуда. При этом, не призвала удалить осужденную за терроризм Майю Пирогову», — утверждает Гармаш.

При этом он отметил, что представители ОРДЛО от Украины включены в процесс переговоров официально — нотами МИД.

Подтверждение его слов из других источников, в частности ОБСЕ, нет.

Сильвия Берман в должности модератора политической подгруппы ТКГ от ОБСЕ заменила посла Пьера Мореля. Берманн — дипломат, бывшая посол Франции в Китае и России.

Берманн впервые участвовала в переговорах политподгруппы ТКГ  в качестве модератора от ОБСЕ 6 июля. Заседание было сорвано из-за участия представительницы группировки «ДНР» Майи Пироговой, которая осуждена в Украине за терроризм.


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