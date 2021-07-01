ОБСЕ назначила двух новых координаторов рабочих групп ТКГ по урегулированию российской агрессии в Украине

Специальная представительница действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе Хайди Грау сообщила о назначении двух новых координаторов рабочих групп ТКГ.

Об этом говорится в заявлении Хайди Грау по итогам очередного заседания ТКГ.

«Посол Сильви-Аньес Берманн теперь назначена координатором политической рабочей группы, а госпожа Шарлотта Реландер начала работать в качестве координатора гуманитарной рабочей группы», – сообщила спецпредставительница.

Она также выразила новым модераторам благодарность за присоединение к команде и пожелала им успешной и результативной работы.