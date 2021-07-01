Офис генпрокурора проверит сотрудничество Лукашенко с захватившими Луганск российскими боевиками

Офис генерального прокурора Украины в течение месяца проверит информацию о возможном содействии Александра Лукашенко террористам «ЛНР» в проведении «следствия» в отношении арестованного оппозиционного журналиста Романа Протасевича.

Об этом говорится в ответе Офиса Генпрокурора на запрос депутата Верховной Рады от партии «Европейская солидарность» Алексея Гончаренко.

«Генпрокуратура взялась детально изучать сотрудничество Лукашенко с террористами т. н. «ЛНР» после моего депутатского обращения

Напомню, в июне террористы из так называемой «прокуратуры ЛНР» сообщили, что «по личному приглашению Александра Лукашенко» провели допрос белорусского политзаключенного Романа Протасевича и «убедились в его причастности к убийствам мирных жителей Донбасса».

Де-факто, это означает, что Александр Лукашенко, силой захвативший и удерживающий власть в Беларуси, признал террористические «республики».

16 июня я направил депутатское обращение Генеральной прокурорке Ирине Венедиктовой о сотрудничестве Александра Лукашенко с террористами так называемых «ЛНР» — Сообщил Гончаренко.

«Офисом Генерального прокурора рассматривается ваше обращение относительно проверки информации о возможном содействии Лукашенко А. Г. участникам террористической организации «Луганская народная республика». Сообщаю, что обстоятельства, изложенные в обращении, требуют тщательного изучения для подготовки надлежащего ответа», — говорится в сообщении заместителя генпрокурора Алексея Симоненко.

Уточняется, что такой ответ будет подготовлен в течение 30 дней.

После незаконного задержания Протасевича в аэропорту Минска Лукашенко заявил, что он якобы воевал на Донбассе в составе батальона «Азов». Сам Протасевич участие в боевых действиях отрицает пояснив, что находился вместе с батальоном в качестве журналиста. Также это подтвердил основатель «Азова» Андрей Билецкий.

27 мая «Генпрокуратура ЛНР» возбудила «уголовное дело» против Протасевича за якобы его участие в боевых действиях в составе «Азова». Также «ЛНР» попросила Беларусь выдать им задержанного. В свою очередь Лукашенко предложил «следователям» из Луганска приехать в Минск.

16 июня «генеральная прокуратура» группировки «ЛНР» заявила, что ей удалось провести «следственные действия» в отношении Протасевича. После этого посольство Украины в Минске по поручению главы МИД Дмитрия Кулебы потребовало у властей Беларуси предоставить официальные объяснения.