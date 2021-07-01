В Луганской области оккупированные Славяносербск и Долгое остались без воды из-за аварии

В оккупированных Россией районах Луганской области сокращена подача воды в поселок городского типа Славяносербск и село Долгое из-за аварии на водоводе.

Как сообщили в работающем на оккупантах предприятии «Лугансквода», в связи с повреждением магистрального водовода диаметром 700 мм «Краснолиманская насосная станция 2-го подъема — Славяносербская насосная станция 3-го подъема» с 08:00 8 июля сокращена подача воды на населенные пункты Славяносербск и Долгое на 50%.

Сроки окончания ремонта на предприятии не называют.