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В Станично-Луганском районе незаконно вырубили 190 деревьев

Сегодня, 15:14 citynews.net.ua | Напечатать

Вчера, 7 июля, в полицию поступило сообщение от неравнодушного жителя о том, что неизвестные вырубают деревья в лесополосе возле села Казачий.

На место происшествия прибыли полицейские сектора реагирования патрульной полиции и сотрудники следственно-оперативной группы.

Полицейские обнаружили трех мужчин, которые используя бензопилы осуществляли незаконную порубку и загружали дерева в автомобиль ВАЗ.

Орудие преступления и транспортное средство с древесиной в количестве 190 деревьев изъяты.

Станично-Луганские полицейские задокументировали факт незаконной порубки леса и возбудили уголовное производство по ст. 246 УК Украины «Незаконная порубка леса», в ходе которого следователям предстоит установить точный размер причиненного материального ущерба.

Нелегальным лесорубам грозит наказание в виде лишения свободы до 5 лет.


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