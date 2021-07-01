В Станично-Луганском районе незаконно вырубили 190 деревьев

Вчера, 7 июля, в полицию поступило сообщение от неравнодушного жителя о том, что неизвестные вырубают деревья в лесополосе возле села Казачий.

На место происшествия прибыли полицейские сектора реагирования патрульной полиции и сотрудники следственно-оперативной группы.

Полицейские обнаружили трех мужчин, которые используя бензопилы осуществляли незаконную порубку и загружали дерева в автомобиль ВАЗ.

Орудие преступления и транспортное средство с древесиной в количестве 190 деревьев изъяты.

Станично-Луганские полицейские задокументировали факт незаконной порубки леса и возбудили уголовное производство по ст. 246 УК Украины «Незаконная порубка леса», в ходе которого следователям предстоит установить точный размер причиненного материального ущерба.

Нелегальным лесорубам грозит наказание в виде лишения свободы до 5 лет.