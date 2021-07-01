В Станично-Луганском районе незаконно вырубили 190 деревьев

В Станично-Луганском районе незаконно вырубили 190 деревьевСегодня, 15:14
Вчера, 7 июля, в полицию поступило сообщение от неравнодушного жителя о том, что неизвестные вырубают деревья в лесополосе возле села Казачий.
На место происшествия прибыли полицейские сектора реагирования патрульной полиции и сотрудники следственно-оперативной группы.
Полицейские обнаружили трех мужчин, которые используя бензопилы осуществляли незаконную порубку и загружали дерева в автомобиль ВАЗ.
Орудие преступления и транспортное средство с древесиной в количестве 190 деревьев изъяты.
Станично-Луганские полицейские задокументировали факт незаконной порубки леса и возбудили уголовное производство по ст. 246 УК Украины «Незаконная порубка леса», в ходе которого следователям предстоит установить точный размер причиненного материального ущерба.
Нелегальным лесорубам грозит наказание в виде лишения свободы до 5 лет.