Семьям 14 политзаключенных в РФ украинцев перечислили по 100 тысяч гривень на оплату услуг адвокатов

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины перечислило средства в размере 1,4 млн гривень семьям четырнадцати незаконно заключенных РФ украинских граждан, которые сейчас находятся в местах лишения свободы.

Политзаключенные, содержащихся РФ испытывают бесчеловечного и унижающего достоинство обращения и лишены права на справедливое судебное разбирательство. Их семьи получили выплаты на правовую помощь в размере 100 000 гривен. Эта денежная помощь позволит оплатить услуги адвокатов, защищающих права незаконно лишенных свободы украинцев.

Отметим, что соответствующее решение о выплате помощи было принято 24 июня 2021 года на заседании межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с признанием лиц лишенными свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и осуществлением мероприятий, направленных на их социальную защиту.

Решение о выделении средств фактически является дополнительным инструментом публичной фиксации ответственности РФ как государства-агрессора, за нарушение прав украинских граждан и последующего восстановления их на уровне институтов Европейского суда по правам человека.

Напомним, в июне 2021 Минреинтеграции перечислило 800 000 гривен семьям незаконно лишенных свободы РФ украинских граждан. Таким образом 8 семей получили материальную помощь по 100 000 гривен.