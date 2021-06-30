МОМ помогло отремонтировать пострадавшую от российского обстрела больницу в Марьинке

В районах, пострадавших в результате конфликта, медицинские и социальные учреждения находятся на передовой борьбы с COVID-19, помогая наиболее уязвимым лицам справиться с двойным вызовом, вызванным восьмилетним конфликтом и далеко идущими последствиями пандемии.

Чтобы гарантировать лучшую защиту от COVID-19 жителям пострадавших от конфликта районах, в мае во время последнего раунда выдачи помощи МOМ предоставила 445 гигиенических и санитарных наборов 40 медицинским и социальным учреждениям на подконтрольных правительству территориях Донецкой области.

Эту помощь объемом 50 тонн, включавшая моющие средства, санитазайзеры, жидкое мыло и другие средства для уборки, получили много учреждений, которым МОМ уже предоставляла гигиенические наборы в начале пандемии. МОМ в первую очередь поддерживает учреждения, обеспечивающие медицинской и социальной помощи наиболее уязвимые слои населения, в том числе больницы с отделениями, предназначенными для пациентов с COVID-19, интернаты для престарелых, лиц с инвалидностью и психологическими расстройствами, детские дома, реабилитационные центры, а также приюты для бездомных.

Часть заведений МОМ поддерживает еще с начала пандемии, заботясь, чтобы их пациенты или жители не испытывали недостатка предметов гигиены. Благодаря этой помощи удалось смягчить риски вспышки COVID-19 в учреждениях, где вирус могли подхватить уязвимые пациенты, жители и посетители. Среди них - специализированный интернат, рассчитанный на 350 человек, в Бахмуте, что в 17 километрах от линии разграничения. По словам директорки учреждения Людмилы Костян, среди жителей не было зафиксировано ни одного случая заболевания.

«МОМ стремится и в дальнейшем поддерживать местное население в Донецкой области в эти сложные времена, когда пандемия еще больше обострила действующие проблемы. Уязвимые категории лиц оказались в наиболее сложной ситуации. Мы надеемся, что поддержка поможет этим учреждениям обеспечить их потребности», - подчеркнул глава офиса МОМ в Краматорске Максим Осаволюк.

В рамках многосекторного реагирования МОМ Марьинская центральная районная больница получила помощь для осуществления ремонта, а также гигиенические средства для борьбы с COVID-19.

Больница получила повреждения вследствие обстрела российскими террористами в мае, когда в отделении для больных COVID-19 выбило все стекла.

Чтобы ликвидировать последствия повреждений, МОМ установила 32 новых окна, заменила двери и системы кондиционирования, и теперь пациенты смогут получать медицинскую помощь в безопасных условиях.

Благодаря проекту, который реализуется при поддержке Бюро Госдепартамента США по делам населения, беженцев и миграции, с декабря 2020 МОМ способствовала улучшению гигиенических условий в 70 медицинских и социальных учреждениях Донецкой области.