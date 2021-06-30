В Донецке российские оккупанты выставили продажу отобранный у переселенцев дом

Оккупанты «ДНР» выставили на аукцион первый конфискованный у вынужденных переселенцев дом.

Как сообщает Остров , речь идет о жилом доме под Ясиноватой.

Российские террористы назначили за дом, отобранный у вынужденных покинуть его из-за российской оккупации собственников, стартовую цену в 1,7 миллиона рублей. Торги назначены на 19 июля.

«Домовладение находится в селе Васильевка Ясиноватского района и состоит из жилого дома с дворовыми постройками общей площадью 294,80 кв. м, земельного участка площадью 0,2500 га и земельного участка 0,05 га. Год постройки — 2008-й. Стены жилого дома, мансарды, пристройки, сарая — кирпич, стены подвала под жилым домом, гаража, бани, выгребной ямы — шлакоблоки», — расписывают преимущество продаваемого чужого дома организаторы аукциона.

Сепаратистские СМИ напоминают, что «процессы использования жилого фонда, оставленного уехавшими дончанами» запущенны лично главарем «ДНР» Денисом Пушилиным.