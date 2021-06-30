С начала года в Луганской области поймали 13 поджигателей травы и сухостоя

С начала года пожарно-спасательные подразделения Главного управления ДСНС Украины в Луганской области 544 раза выезжали на пожары сухой травы, камыша и мусора. По состоянию на 8 июля текущего года поймали 13 поджигателей, которые будут привлечены к административной ответственности.

Спасатели ДСЧС напоминают: мнение о том, что пепел от старых растений удобряет землю для новых, ошибочно. Всем поклонникам «священного ритуала» сжигания сухой травы сообщаем: были внесены изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, за счет которых увеличились штрафы для поджигателей.

За самовольное выжигание стерни, лугов, пастбищ, опавших листьев, растительности или ее остатков на землях сельскохозяйственного назначения, в полосах у автомобильных дорог, в парках или других зеленых насаждениях в населенных пунктах без соблюдения порядка влекут за собой наложение штрафа на граждан от 3060 грн до 6120 грн.

А нарушение требований пожарной безопасности в лесах влечет наложение штрафа от 1530 грн до 4590 грн и на должностных лиц — от 4590 до 15300 грн.

Но, к сожалению, даже штрафы не пугают людей и они продолжают тщательно с помощью сжигания «хозяйствовать» на открытых территориях и приусадебных участках.

Поэтому обращаемся к каждому гражданину с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности в условиях природной среды, не сжигать сухую траву и остатки растительности, не провоцировать таким образом возникновения пожаров, которые могут нанести немало вреда людям и окружающей среде.

Помните! Сжигание сухой травы — преступление против природы, преступление против человечества!