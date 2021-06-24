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Очередной раунд безрезультатных переговоров в рамках «минского процесса» закончился ничем

Вчера, 19:04 citynews.net.ua | Напечатать

Если коротко, то КПВВ в Счастье, Золотом и Донецкой области Россия открывать не планирует, освобождать заложников не собирается, инспекторов МАГАТЭ не пустит.

Как сообщили представители ТКГ, украинская делегация в трехсторонней контактной группе по урегулированию российской агрессии в Луганской и Донецкой областях вместе с ОБСЕ призвали Российскую Федерацию к ускорению процесса подготовки к следующему этапу взаимного освобождения удерживаемых в связи с конфликтом лиц.

Представители Украины и вновь назначенная модераторка Гуманитарной подгруппы госпожа Шарлотта Реландер призвала РФ предоставить к следующему заседанию ТКГ актуализированы списки удерживаемых лиц для ускорения подготовки к проведению следующего этапа одновременного взаимного освобождения.

Также в рамках заседания подгруппы по безопасности украинская сторона направила соответствующие ноты в ОБСЕ о грубых нарушениях режима прекращения огня российскими вооруженными формированиями и потери со стороны Украины.

В ходе видеоконференции особое беспокойство было высказано по поводу многочисленных ограничений, в частности на оккупированных территориях, свободы передвижения представителей СММ ОБСЕ и вывода из строя или уничтожения оборудования технических средств мониторинга миссии.

За прошедшую неделю свобода передвижения СММ ОБСЕ была ограничена 15 раз, все случаи произошли на оккупированных территориях, было отмечено в последнем отчете СММ.

В связи с нерешенностью вопроса доступа инспекции МАГАТЭ на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях Украины для проверки состояния ядерных материалов на нескольких объектах Украинская сторона в очередной раз подняла этот вопрос в рамках ТКГ.

Украинская делегация обратилась к ОБСЕ с просьбой содействовать организации визита инспекторов МАГАТЭ для выполнения указанной миссии.

К сожалению, российская сторона вновь заблокировала запланировано рассмотрение вопроса разминирования девятнадцати участков, согласованных летом 2020 году в рамках работы безопасности подгруппы ТКГ, а также открытие КПВВ в Счастье и Золотое со своей стороны линии разграничения. Также Россия не собирается разблокировать работу существующих КПВВ в Донецкой области.


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Очередной раунд безрезультатных переговоров в рамках «минского процесса» закончился ничем