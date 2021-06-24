В Луганской области 10 новых случаев COVID-19 и один умерший

В Луганской области лабораторно подтверждено 10 новых случаев COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом, умер один человек.

География выявленных заболеваний:

Лисичанск - 3, Северодонецк - 3, Попасная - 2, Старобельск - 1, Троицк - 1.

За все время исследований в Луганской области выявлено 26 677 заболевших. От осложнений умер 951 человек.

Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 11,9 (при пороговом 60).

Вследствие осложнений, вызванных коронавируса, умер 53-летний мужчина с Старобельска.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 7 июля (09:00) в Украине 2 238 974 подтвержденных случая COVID-19, из них 52 537 летальных, 2 174 353 человека выздоровели.

За прошедшие сутки зафиксировано 610 новых случаев; летальных - 33.