Четверо луганчан вошли в состав Олимпийской сборной Украины на играх в Токио

Исполком Национального олимпийского комитета Украины утвердил состав Олимпийской сборной Украины для участия в Олимпийских играх, которые пройдут этим летом в Токио-2020.

Украину на главных соревнованиях будут представлять 158 олимпийцев в 25 видах спорта (30-ти дисциплинах).

В состав сборной вошли трое спортсменов и одна спортсменка из Луганской области

Спортивная гимнастика

Юденков Євген Вікторович

Прыжки в воду

Середа Алексей

Колодий Олег

Письменська Анна

Украинские спортсмены выступят в бадминтоне, боксе, борьбе вольной (и женской) греко-римской, тяжелой атлетике, велоспорте (шоссе, трек, маунтенбайк), гребле академической, гребле на байдарках и каноэ (гребном слаломе), гимнастике спортивной, гимнастике художественной, дзюдо, каратэ, конном спорте, легкой атлетике, плавании, плавании артистическом, стрельбе из лука, стрельбе пулевой, прыжках в воду, прыжках на батуте, современном пятиборье, теннисе, теннисе настольном, триатлоне и фехтовании.