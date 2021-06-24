В Лисичанске подорожал вывоз мусора

Лисичанское коммунальное автотранспортное предприятие № 032806 подняло тариф на вывоз бытовых отходов для жителей и организаций города.

Как сообщили в администрации предприятия, с 1 июля 2021 года в Лисичанске действуют новые тарифы на услуги по обращению с бытовыми отходами:

для населения — 203,28 грн/м3 с НДС

для бюджетных учреждений — 211,38 грн/м3 с НДС

для других потребителей — 257,80 грн/м3 с НДС

Таким образом новый тариф на вывоз мусора в Лисичанске составит:

жители многоквартирных домов (государственный сектор) — 22.02 грн с человека в месяц + 3.68 грн абонентской платы за личный счет.

жители частного сектора — 24,9 грн с человека.

Тарифы установлены в соответствии с распоряжением руководителя Лисичанского городского ВЦА от 01.07.2021 № 624 «Об установлении тарифов на услуги по обращению с бытовыми отходами».