В Луганске российские боевики придумали выдавать новые «паспорта»

Российские боевики из группировки «ЛНР» решили ввести на территории оккупированных ими районов Луганской области новые так называемые «паспорта».

Соответсвующее «постановление» уже опубликовано на подконтрольных террористам сайтах «государственных органов ЛНР»

Через месяц «постановление» о новых «паспортах» вступит в силу.

В настоящее время старые бланки «паспортов» не израсходованы и на них продолжат оформлять так называемые «паспорта ЛНР». Незаконные документы, оформленные на этих бланках, считаются действительными на территории, которую контролируют незаконные вооруженные формирования.

Чем будет отличаться старый «паспорт» от нового, в группировке пока не пояснили.

На территории Украины эти бумаги признаны недействительными.