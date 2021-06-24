В Попасной и Станице Луганской работают фотовыставки «Украина-НАТО»

В этом году исполняется 30 лет взаимодействия Украины и Североатлантического альянса. Презентация экспозиции фотографий и плакатов была организована в Попаснянском дома культуры.

Организаторы выставки считают, что фотографии с экспозиции смогут больше проинформировать молодежь о Альянс, его богатую историю, дружескую и стратегическую поддержку, которую оказывает НАТО.

Экспозиция будет работать до 22 июля.

В Станице Луганской аналогичная выставка начала работу 5 июля.

На мероприятии присутствовали представители командования операции Объединенных сил, Директората информационной политики в сфере обороны и стратегических коммуникаций Министерства обороны Украины, гражданско-военного сотрудничества, руководства Станично-Луганской поселкового военно-гражданской администрации.

Во время открытия выставки были представлены фотографии, информационные плакаты, посвященные сотрудничеству Украины и Североатлантического Альянса.

В рамках экспозиции посетили имеют возможность ознакомиться с направлениями комплексной сотрудничества между Украиной и НАТО, проектам под эгидой Агентства НАТО по поддержке и поставки, аспектами участия украинских военных в совместных учениях под эгидой Альянса.

Также выставки опровергают российскую пропаганду о НАТО и Украине.