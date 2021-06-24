В Луганской области штормовое предупреждение: грозы и сильный ветер

В Луганской области штормовое предупреждение: грозы и сильный ветерСегодня, 11:56
В Луганской области объявлено штормовое предупреждение на 7 июля. По прогнозам синоптиков ожидается гроза, шквальный ветер, в отдельных района град.
В северных и центральных районах Луганской области порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду.
Также по прогнозам синоптиков 7-8 июля в южных и восточных областях Украины ожидаются грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).
В Мариуполе сегодня уже выпало 43 мм осадков.