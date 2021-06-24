Местные бюджеты Луганской области получили 8,5 млн гривень от лицензирования алкоголя, табака и горючего

За январь - июнь 2021 бюджет Луганской области пополнился на 8,5 млн гривень от платы за лицензии на право торговли алкогольными напитками, табачными изделиями и горючим. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления ГНС в Луганской области Игорь Ткачев.

По его словам, на 1 июля 2021 в Луганской области осуществляют деятельность 1368 субъектов хозяйствования, которые имеют лицензии на право оптовой, розничной торговли алкогольными напитками, табачными изделиями и горючим.

В январе-июне 2021 выдано 1782 лицензии на право осуществления розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями, 103 лицензии на право оптовой, розничной торговле горючим и хранения горючего.

Игорь Ткачев акцентировал внимание, что в январе-июне 2021 аннулировано 269 лицензий, из которых 10- за нарушение законодательства в части продажи несовершеннолетним алкогольных напитков и табачных изделий.