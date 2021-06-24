В Луганской области флаг Украины поднимут на высоту 160 метров

В Луганской области рядом с Попасной планируют установить флагшток к 30-летию Независимости Украины. Разместят его на телебашне «Камышеваха», строительство которого сейчас подходит к концу.

Как сообщает Суспільне , флагшток будет высотой почти 160 метров и должен стать самым высоким в стране. Размер флага составит 4 на 6 метров.

«Такое решение — и политическое, и стратегическое одновременно, ведь телебашня имеет высоту 150 метров, ее уже сегодня хорошо видно с неподконтрольной территории. После установки флага, 23 августа украинский флаг будет виден не только над подконтрольной частью Луганской области, но и на временно оккупированных территориях», — говорит руководитель Департамента массовых коммуникаций Луганской ОГА Альбина Кушелева.

Деньги на флаг, а это 200 000 гривен, выделили из средств налогоплательщиков области.

Открытие новой радиотелевизионной передающей станции запланировано на июль 2021 года в рамках празднования 30 годовщины Независимости Украины.

Телебашня строится для обеспечения украинского вещания на временно не подконтрольных правительству территориях области.

Общая стоимость проекта составляет 44,4 млн гривен, из которых 40,9 млн гривен — средства государственного бюджета, 22,5 млн гривен — секторальная поддержка, 18,4 млн гривен — субвенция на социально-экономическое развитие, 3,5 млн гривен — собственные средства исполнителя проекта КП «Информационно-инновационный центр».