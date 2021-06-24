Штаб ООС не заметил обстрелы по всей линии фронта в Луганской и Донецкой областях

Штаб ООС сегодня сообщил об отсутствии обстрелов украинских военных со стороны российских боевиков. В то же время волонтеры сообщают о минометных обстрелах.

В Луганской области обстреливали позиции ВСУ в районе поселка Золотое-4

В Донецкой области под обстрелом оказались позиции ВСУ в районе Широкино, Авдеевки, Старогнатовки.

В то же время, по официальной информации от штаба ООС за прошедшие сутки, 6 июля, и по состоянию на 7:00 утра, 7 июля, нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано.

Боевых потерь среди военных Вооруженных Сил Украины нет.