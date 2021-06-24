В Кабмине выбрали 2 города для пилотного проекта по трансформации угольных регионов

6 июля состоялось заседание Координационного центра по вопросам трансформации угольных регионов Украины.

Как сообщили в пресс-службе КМУ, в обсуждениях принял участие специальный уполномоченный федерального правительства Германии по вопросам структурных преобразований в украинских угольных регионах Станислав Тиллих.

Как отметил Премьер-министр, важным условием постепенного «зеленого перехода» является внедрение политики справедливой трансформации угольных регионов с одновременным созданием новых возможностей для жителей угольных громад и работников угольных предприятий.

«Начать мы планируем по разработке и имплементации пилотных проектов в двух шахтерских городах. Но география программы справедливой трансформации достаточно широка - это 5 регионов Украины или более 60 населенных пунктов, в которых проживает почти миллион человек. Трансформация угольных регионов - это не о закрытии шахт. Мы говорим о создании новых производств, развитии социальной сферы, инфраструктуры и переходу к декарбонизованой экономики», - отметил Денис Шмыгаль.

Премьер-министр подчеркнул, что Правительство будет учитывать опыт других стран, которые уже прошли или находятся на завершающих этапах трансформации, при разработке и внедрении проектов на территории Украины.

Во время заседания Министр развития громад и территорий Украины представил комплексное видение Правительства политики справедливой трансформации.

Также Министерством предложены для первого этапа справедливой трансформации приоритетные громады, которые расположены в разных регионах Украины.

Ключевыми критериями для выбора этих громад был уровень зависимости локальных экономик, бюджетов и сферы жилищно-коммунального хозяйства от угольной отрасли, состояние угольной промышленности на этих территориях, готовность громад к осуществлению мероприятий по справедливому переходу.

В число этих громад также входят города Червоноград и Мирноград, пилотные проекты в которых будет осуществлены при поддержке Правительства Федеративной Республики Германии.