На КПВВ с оккупированным Донбассом десятки людей обращаются ежедневно в медицинский пункт Красного Креста

На единственном работающем КПВВ в Луганской области работают волонтеры Красного Креста - ведь основной поток граждан, пересекающих линию разграничения в Станице Луганской - пенсионеры.

Всего же десятки людей обращаются ежедневно в медицинский пункт Красного Креста на пунктах пропуска через линию разграничения в Донбассе.

В летнюю жару, когда даже в тени столбик термометра переваливает за 35 градусов, тысячи людей преодолевают километры между пунктами пропуска, чтобы пройти через линию соприкосновения.

Идут, чтобы купить лекарства или увидеться с родными.

МККК и волонтеры Красного Креста пытаются улучшить условия пребывания людей на пунктах пропуска.