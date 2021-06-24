Жители Луганской области «подарили» мошенникам 42 тысячи гривень

В течение суток трое жителей Луганской области Луганщины попали на крючок мошенников и потеряли свои сбережения на общую сумму более 42 тыс грн.

Жителю Беловодска позвонил неизвестный, который представился сотрудником «Ощадбанк» и сообщил, что банковская карта заявителя заблокирована. Для разблокировки карты заявитель сообщил неизвестном реквизиты своего банковского счета, после чего со счета были сняты 14523 грн.

Жительница Кременной в социальной сети «Instagram» нашла объявление о продаже одежды, договорилась о покупке указанного товара и перечислила на банковскую карточку подписку в размере 400 грн, однако товар не получила, продавец на связь не выходит.

Жительнице пгт. Станица Луганская позвонил неизвестный, который представился сотрудником «Приватбанк» и попросил предоставить реквизиты банковской карточки заявителя. После того как женщина сообщила ему реквизиты с ее банковского счета были сняты 27793 грн.

Полиция Луганской области предупреждает - никогда и никому не отдавайте реквизиты своей банковской карты (pin-код, cvv-код, срок действия карты). Это конфиденциальная информация и она не нужна работникам банков для работы.

При покупке товаров в сети интернет пользуйтесь услугой наложенного или делайте покупки в проверенных торговых сетях или продавцов.