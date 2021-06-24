» » Где безопасно купаться в Луганской области: мониторинг качества воды в июле 2021 года

Где безопасно купаться в Луганской области: мониторинг качества воды в июле 2021 года

Сегодня, 13:18 citynews.net.ua | Напечатать

В июне 2021 ГУ «Луганский областной центр контроля и профилактики болезней МЗ Украины» провел мониторинг качества воды водоемов и рек в местах массового отдыха на 28 объектах, из которых 14 находится на реках (р. Северский Донец, Айдар, Красная, Деркул, Белая) и 14 на других водоемах (озера Песчаное, Чистое, Парковое, Клешня, Кривенькое; водохранилища «Наливное», «Сватовское» на р. Хорина; прудах в городе Попасная, пгт. Марковка, с. Бабичево и Демино-Александровка и другие).

Основную опасность для здоровья населения составляет микробное загрязнение воды.

Всего в июне по микробиологическим показателям было исследовано 52 пробы воды (выполнено 226 исследований), из них 17,3% проб (4,9% исследований) не отвечали требованиям санитарного законодательства.

Превышение санитарно-эпидемиологических нормативов по микробиологическим показателям выявлено в шести водоемах - озера Парковое, Чистое и Кривенькое в Северодонецке, пляж в Кременной на реке Красная, пруд «Парковый» в Попасной, река Северский Донец в районе города Рубежное.

В озере Парковое микробное загрязнение воды по индексу ЛКП (число лактозоположительных кишечных палочек) превышало санитарно-эпидемиологические нормативы в 1,24 раза; в озере «Чистое» по индексу ЛКП в 4,2 раза; индексом кишечной палочки в 2,3 раза; содержанием колифагов в 3,0 раза; в реке Красная (пляж Кременная) по индексу ЛКП в 4,8 раза; индексом кишечной палочки в 2,3 - 6,2 раза; река Северский Донец (в районе Рубежного) по индексу кишечной палочки в 2,3 раза; пруд «Парковый» в Попасной - по индексу ЛКП в 2,6 раза.

По санитарно-химическим показателям было исследовано 43 пробы воды (выполнено 589 исследований), из них 60,5% проб (5,4% исследований) не отвечали требованиям санитарного законодательства по содержанию сухого остатка, в отдельных пробах по содержанию хлоридов (оз. Клешня , Кривенькое) и растворимого кислорода (в Сватовском водохранилище на р. Хорина - концентрация растворенного кислорода в одной из проб обнаружена на уровне 3,8 мг / дм3, в районе городского пляжа г.. Старобельск на р. Айдар - концентрация растворенного кислорода 2,6 мг / дм3).

По результатам микробиологических исследований в пробах воды возбудителей инфекционных заболеваний не выявлено.

Как считают в лабораторном центре, превышение гигиенических нормативов по санитарно-показательной микрофлорой обусловлено природными условиями, а также антропогенным загрязнением.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 14:15

Жители Луганской области «подарили» мошенникам 42 тысячи гривень

Сегодня, 13:18

Где безопасно купаться в Луганской области: мониторинг качества воды в июле 2021 года

Сегодня, 11:11

Гражданин Грузии за 200 долларов пытался въехать в Украину из оккупированного Донецка

Сегодня, 10:26

Российские боевики из Луганска хотят участвовать в переговорах с США

Сегодня, 10:01

В Луганской области 25 новых случаев COVID-19 и один умерший

Сегодня, 09:54

Российские боевики обстреливают Луганскую область из тяжелых минометов - 1 погибший и 3 раненых

Вчера, 17:07

Полиция и лесники в Луганской области помогли украсть древесину на 2 млн гривень

Вчера, 15:07

Верховной Раде рекомендовали упростить получение украинских паспортов переселенцами и ветеранами АТО

Вчера, 14:52

СБУ заочно обвинила двух боевиков в пытках украинских военнослужащих

Вчера, 14:24

7 июля в Лисичанске будет ограничено водоснабжение

Вчера, 12:33

В Луганской области СБУ завершила следствие по хищению средств налогоплательщиков на ремонте детского дома и парка

Вчера, 12:00

КПВВ в Станице Луганской за неделю пересекли 18 153 человек

Новости Украины:

Вчера, 17:24

Необычный досуг на вечер: онлайн-игры на двоих с интересным управлением

Вчера, 12:25

Из-за ливневых дождей в Одессе подтоплены десятки улиц и ограничили движение троллейбусов

Вчера, 12:22

В Киеве временно ограничили движение по ул Ивана Франка

2-07-2021, 15:26

В Киеве 4 июля закроют станцию метро «Дворец спорта»

1-07-2021, 14:17

В Одессе пограничники обнаружили кокаин на 10 млн долларов в контейнере с бананами

1-07-2021, 13:35

Глобальное потепление: В Киеве за июнь установлено 10 температурных рекордов

1-07-2021, 13:27

В Киеве уволили руководителя и всех сотрудников Коммунальной службы перевозок

1-07-2021, 13:09

В Киеве появятся мемориальные доски в честь актера Богдана Ступки, воина Игоря Белошицкого и писателя Григора Тютюнника

30-06-2021, 17:01

В июне в Киеве зафиксирован всплеск домашнего и гендерного обусловленного насилия

25-06-2021, 17:37

Львов накрыл ураган: сломаны деревья и остановлен электротранспорт - видео

24-06-2021, 11:11

В Украине оценят уровень безбарьерности

24-06-2021, 11:04

Возможно ли чтобы качественные детские шапки стоили недорого?

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Июль 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 



^Наверх

 

Где безопасно купаться в Луганской области: мониторинг качества воды в июле 2021 года