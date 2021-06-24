Где безопасно купаться в Луганской области: мониторинг качества воды в июле 2021 года

В июне 2021 ГУ «Луганский областной центр контроля и профилактики болезней МЗ Украины» провел мониторинг качества воды водоемов и рек в местах массового отдыха на 28 объектах, из которых 14 находится на реках (р. Северский Донец, Айдар, Красная, Деркул, Белая) и 14 на других водоемах (озера Песчаное, Чистое, Парковое, Клешня, Кривенькое; водохранилища «Наливное», «Сватовское» на р. Хорина; прудах в городе Попасная, пгт. Марковка, с. Бабичево и Демино-Александровка и другие).

Основную опасность для здоровья населения составляет микробное загрязнение воды.

Всего в июне по микробиологическим показателям было исследовано 52 пробы воды (выполнено 226 исследований), из них 17,3% проб (4,9% исследований) не отвечали требованиям санитарного законодательства.

Превышение санитарно-эпидемиологических нормативов по микробиологическим показателям выявлено в шести водоемах - озера Парковое, Чистое и Кривенькое в Северодонецке, пляж в Кременной на реке Красная, пруд «Парковый» в Попасной, река Северский Донец в районе города Рубежное.

В озере Парковое микробное загрязнение воды по индексу ЛКП (число лактозоположительных кишечных палочек) превышало санитарно-эпидемиологические нормативы в 1,24 раза; в озере «Чистое» по индексу ЛКП в 4,2 раза; индексом кишечной палочки в 2,3 раза; содержанием колифагов в 3,0 раза; в реке Красная (пляж Кременная) по индексу ЛКП в 4,8 раза; индексом кишечной палочки в 2,3 - 6,2 раза; река Северский Донец (в районе Рубежного) по индексу кишечной палочки в 2,3 раза; пруд «Парковый» в Попасной - по индексу ЛКП в 2,6 раза.

По санитарно-химическим показателям было исследовано 43 пробы воды (выполнено 589 исследований), из них 60,5% проб (5,4% исследований) не отвечали требованиям санитарного законодательства по содержанию сухого остатка, в отдельных пробах по содержанию хлоридов (оз. Клешня , Кривенькое) и растворимого кислорода (в Сватовском водохранилище на р. Хорина - концентрация растворенного кислорода в одной из проб обнаружена на уровне 3,8 мг / дм3, в районе городского пляжа г.. Старобельск на р. Айдар - концентрация растворенного кислорода 2,6 мг / дм3).

По результатам микробиологических исследований в пробах воды возбудителей инфекционных заболеваний не выявлено.

Как считают в лабораторном центре, превышение гигиенических нормативов по санитарно-показательной микрофлорой обусловлено природными условиями, а также антропогенным загрязнением.