Гражданин Грузии за 200 долларов пытался въехать в Украину из оккупированного Донецка

Не имея соответствующего разрешения на пересечение линии разграничения, гражданин Грузии не оставлял надежды попасть нуюа подконтрольн Украине территории через контрольный пункт въезда-выезда «Новотроицкое».

Как сообщили в пресс-службе ГПСУ, желание попасть в Украину было таким сильным, что иностранец не пожалел 200 долларов США, чтобы предложить «вознаграждение» пограничному наряду.

Но военный от предложенных средств отказался и передал их вместе с иностранным гражданином представителям национальной полиции.

Сотрудники отдела внутренней и собственной безопасности по Донецкому пограничному отряду прислали сообщение для внесения в реестр по факту обнаружения признаков уголовного преступления предусмотренного ст. 369 УКУ «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу».