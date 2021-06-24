Российские боевики из Луганска хотят участвовать в переговорах с США

Марионеточные власти ОРДЛО заявили, что передали представителям Российской Федерации предложения о своем участии во встрече в «нормандском формате» с участием США.

Об этом сообщает Остров со ссылкой на заявление так называемого «представителя ЛНР в подгруппе по политическим вопросам Контактной группы» Родион Мирошник.

Он сообщил, что фейковые власти «ДНР/ЛНР» просят РФ провести одноразовую встречу в «нормандском формате» с участием их представителей и США.

Мирошник отметил, что «встреча в „нормандском формате“ с участием США, ЛНР и ДНР дала бы шанс на перезапуск мирного диалога», так как «конструктивного и действенного диалога, как в „нормандском“, так и в Минском форматах сегодня в действительности нет».

Он по-прежнему пытается представить подконтрольные РФ «республики» реальной стороной конфликта, а страну-оккупанта — посредником.

«Точкой перезапуска полноценного диалога могла бы стать совместная встреча советников „нормандского формата“, представителей США и представителей ЛНР и ДНР. То есть с участием сторон конфликта и всех реально заинтересованных в разрешении конфликта гарантов и посредников», — сказал Мирошник.

«Официальные предложения о проведении такого формата за подписью полномочных представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей в Контактной группе переданы заместителю руководителя администрации президента Российской Федерации Дмитрию Козаку и министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову с просьбой ознакомить всех потенциальных участников встречи и инициировать ее проведение», — заявил коллаборационист.

При этом он настаивает, что участники этой встречи проявят приверженность «Минским соглашениям и понимание их безальтернативности на данный момент».