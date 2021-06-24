В Луганской области 25 новых случаев COVID-19 и один умерший

За 5 июля в Луганской области лабораторно подтверждено 25 новых случаев COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом, умер один человек.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявлено 26667 заболевших COVID-19. Умерли от осложнений - 950 человек.

В Украине за прошедшие сутки выявлено 541 новый случай COVID-19. Еще 20 человек умерли от коронавирусной болезни, госпитализировали 266 человек, выздоровели 1086 человек.

По данным Министерства охраны здоровья, больше всего новых случаев зарегистрировали в Киеве - 197, Одесской - 52, Киевской - 37, Луганской - 25 и Днепропетровской - 24 областях.