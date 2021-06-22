У Зеленского уничтожают следствие по делу сбитого MH17

Заместителя генерального прокурора Гюндуза Мамедова лишили доступа к государственной тайне. Об этом сообщила журналистка и правозащитница Ольга Решетилова.

Накануне генеральный прокурор Ирина Венедиктова лишила его руководства Департаментом надзора за уголовными производствами в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, которое передала другому своему заместителю, а позже — себе.

Решетилова выяснила, что 1 июля заместитель Венедиктовой Максим Якубовский подписал приказ о прекращении доступа к государственной тайне Гюндуза Мамедова.

«Один заместитель Венедиктовой лишает другого заместителя доступа к государственной тайне. По совершенно надуманным причинам. Очевидно, что это вполне может быть основанием для увольнения Мамедова», — отметила журналистка.

По ее мнению, лишение Мамедова полномочий может быть связано с приближающейся годовщиной крушения рейса МН17, так как он возглавляет следственную группу от Украины в Международной следственной группе: «Моя очень обоснованное подозрение в том, что кому-то очень не нравится активность Украины вокруг этого расследования», — считает она.