В Северодонецком районе на пожаре погибли 2 человека

2 июля в 00:46 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в селе Устиновка Северодонецкого района.

По прибытию к месту вызова, спасатели 64-й государственной пожарно-спасательной части было установлено, что огнем охвачен двухэтажный жилой дом, общей площадью примерно 120 м2, крыша которого уже обрушилась. На первом этаже находилось 2 человека, которые вышли из дома самостоятельно до прибытия спасателей, а на втором этаже, по предварительным данным находилось двое пожилых людей, которые не смогли выйти. В результате поисково-спасательных работ звеном ГЗДС найдены тела граждан 1945 года рождения.

В 4:03 пожар ликвидирован.

По предварительной оценке, пожар произошел в результате короткого замыкания электропроводки и последующему взрыву газового баллона.