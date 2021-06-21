Верховная Рада приняла закон «О коренных народах Украины»

Сегодня, 1 июля 2021 года, Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект № 5506 «О коренных народах Украины», который закрепляет статус крымскотатарского народа.

«За» проголосовали 325 нардепов.

В законопроекте дается определение понятия «коренной народ Украины», согласно которому — это автохтонная этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытной языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительные органы.

В частности, коренными народами Украины, сформировались на территории Крыма, является крымские татары, караимы и крымчаки.

принятие закона поддержали большинство фракций в Верховной Раде Украины. За него проголосовали почти все «слуги народа», члены «евросолидарности», «Батькивщины», «Голоса» и часть депутатов группы «За майбутнє».

Отказалась поддержать закон фракция ОПЗЖ.

Зеленский предлагает создать представительные органы коренных народов, которые наделялись правом представлять коренные народы и принимать решения от их имени.

Целью законопроекту указывают «определение правового статуса коренных народов Украины и установление правовых гарантий на полное владение всеми правами человека и основными свободами лиц, принадлежащих к коренным народам Украины».

Отмечается, что принятие закона позволит коренным народам Украины в полной мере владеть всеми правами человека и основными свободами, определенными нормами международного права, а также предусмотренными в Конституции и законах Украины.