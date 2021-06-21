СБУ задержала скрывавшуюся в РФ организаторку «референдума» в Луганской области

Служба безопасности Украины разыскала и задержала организатора антиконституционного «референдума» о создании «ЛНР». Женщина долгое время скрывалась от правосудия на территории РФ.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, благодаря спланированной спецоперации, правоохранителям удалось инициировать ее приезд на территорию Украины, где подозреваемая была задержана.

По данным следствия, злоумышленница принимала активное участие в подготовке и проведении в Попасной «референдума» - возглавляла так называемую «избирательную комиссию». Она подбирала кандидатуры представителей «участковых комиссий», координировала их деятельность, организовывала доставку бюллетеней и контролировала ход голосования. После «голосования» злоумышленница обеспечила подсчет голосов и отправки заполненных «бюллетеней» в Луганск.

После освобождения Попасной силами Антитеррористической операции, злоумышленница убежала в РФ и скрывалась там от следствия. Следователи СБУ заочно сообщили ей о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины) и объявили в розыск.

Сейчас оперативные сотрудники и следователи СБУ установили всех ключевых организаторов антиконституционного мероприятия в Попасной и Золотом Луганской области. Большинство из них уже получили судебные приговоры.

При этом реальных сроков за проведение «референдума», использовавшегося как один из поводов для нападения РФ на Украину и ставшего одним из поводов оккупации отдельных районов Луганской и Донецкой областей, не получил ни один из организаторов. Все они на свободе.