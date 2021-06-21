СБУ обнаружила тайники со взрывчаткой в ​​подвале Северодонецкой многоэтажки и бывшем детском лагере

СБУ обнаружила тайники со взрывчаткой в подвале Северодонецкой многоэтажки и бывшем детском лагереСегодня, 14:14
В Луганской области СБУ обнаружила вблизи линии разграничения схрон с боеприпасами и взрывчаткой главарей незаконных вооруженных группировок, а также тайник с гранатами в центре Северодонецка.
Среди прочего изъята ручная противопехотная граната производства РФ.
Из тайника, обустроенного на территории заброшенного детского лагеря в Старобельском районе, правоохранители изъяли:
- 6,5 кг тротила;
- ручную осколочную гранату и запал к ней;
- гранатометный выстрел ВОГ-25;
- патроны для стрелкового оружия.
По оперативным данным, схрон оборудовали главари боевиков во время вооруженного сопротивления силам антитеррористической операции летом 2014 года.
Еще один тайник с боевыми средствами поражения, правоохранители обнаружили в подвале многоквартирного дома в центре Северодонецка.
Из тайника были изъяты:
- ручная противопехотная граната РГО российского производства и запал к ней;
- гранаты РГД-5 и запалы к ним;
- реактивный осветительный сигнальный патрон.
Установлен местный житель, который незаконно хранил взрывчатку и боеприпасы. Ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.