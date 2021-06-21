«Храбрая» российская армия сегодня обстреляла жилые дома в Авдеевке из установленных в жилых кварталах артиллерийских орудий

Украинская сторона СЦКК сообщает об использовании оккупантами практики ведения провокационного огня из населенных пунктов и объектов гражданской инфраструктуры на временно оккупированной территории Украины по применению оружия, которое запрещено не только п. 2 дополнение к Комплекса мер по выполнению Минских соглашений от 12 февраля 2015 года, но и является военным преступлением.

1 июля начиная с 06.15, в течение двух часов было зафиксировано восемь интенсивных обстрелов в направлении населенного пункта Авдеевка с применением при этом запрещенных к размещению на линии соприкосновения 122 мм артиллерийских систем и минометов калибра 120 мм.

Вооруженные формирования Российской Федерации и их наемники вели огонь из оккупированных населенных пунктов Яковлевка, Минеральное и Макеевка. Кроме того, зафиксировано ведения огня с территории шахты им. Засядько.

Целью действий пророссийских наемников является провоцирование подразделений ВС Украины на открытие ответного огня и создание информационных прецедентов для формирования повестки дня ближайшего заседания ТКГ, который состоится 6–7 июля текущего года.

Агрессивные действия оккупантов направлены на фабрикации фейков по разрушению гражданской инфраструктуры на временно оккупированных территориях и публикации их на различных международных площадках с целью формирования у мирового сообщества искаженного представления о событиях на Востоке Украины.

Подобные пропагандистские клише активно распространяются в последнее время как главарями НЗФ, так и высокопоставленными российскими политиками.

В связи с этим, обстрелы со стороны оккупантов, сопровождаются интенсивными информационными «вброс» с обвинениями в обстрелах со стороны украинских военных.

Вооруженные формирования Российской Федерации и их наемники цинично пренебрегают нормами Международного гуманитарного права, подвергая опасности мирных жителей и несут угрозу разрушения критических объектов инфраструктуры.



