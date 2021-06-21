В Луганской области лабораторно подтверждено 28 новых случаев COVID-19. От осложнений умерло четверо больных.

География выявленных заболеваний:

Рубежное - 1, Северодонецк - 9, Марковка - 1, Попасная - 11, Сватово - 1, Станица Луганская - 1, Старобельск - 3, Троицк - 1.

За все время исследований в Луганской области диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 26 620 заболевших.

Выздоровели - 25447 (72 за последние сутки), лечатся - 226 (72 - стационарно, 154 - амбулаторно).

Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 9,7 (при пороговом 60).

Вследствие осложнений, вызванных коронавируса, умерли 68-, 82-летние женщины и 67-, 72-летние мужчины из Северодонецка.

Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умерло 947 человек.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 1 июля (09:00) в Украине выявлено 2 235 801 заболевших COVID-19, из них 52 391 0 умерли, 2 168 387 выздоровели.

За прошедшие сутки выявлено 705 новых случаев коронавируса; от осложнений умерл - 51 человек.