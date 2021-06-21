В Луганской области просят воздержаться от купания в Айдаре из-за мора рыбы

В Луганской области обнаружено большое количество мертвой рыбы в реке Айдар. Спасатели просят не купаться, не ловить рыбу и не использовать воду до проведения анализов.

Как сообщили в пресс-службе ДСНС, сейчас спасатели работают на территории пгт Новопсков, где в реке Айдар обнаружено большое количество погибшей рыбы.

Специалисты Госпотребслужбы выясняют почему это произошло.

До выяснения причины массового мора рыбы и определения степени безопасности воды в реке, спасатели Старобельского районного управления ГУ ДСНС Украины в Луганской области призывают граждан воздержаться от купания, вылова, употребление рыбы и использования воды из реки Айдар и прилегающих водоемов в хозяйственных и бытовых целях.