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В Луганской области просят воздержаться от купания в Айдаре из-за мора рыбы

Сегодня, 11:24 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области обнаружено большое количество мертвой рыбы в реке Айдар. Спасатели просят не купаться, не ловить рыбу и не использовать воду до проведения анализов.

Как сообщили в пресс-службе ДСНС, сейчас спасатели работают на территории пгт Новопсков, где в реке Айдар обнаружено большое количество погибшей рыбы.

Специалисты Госпотребслужбы выясняют почему это произошло.

До выяснения причины массового мора рыбы и определения степени безопасности воды в реке, спасатели Старобельского районного управления ГУ ДСНС Украины в Луганской области призывают граждан воздержаться от купания, вылова, употребление рыбы и использования воды из реки Айдар и прилегающих водоемов в хозяйственных и бытовых целях.

  


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