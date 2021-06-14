В Киеве террорист «ЛНР» пытался легализоваться в качестве переселенца

В Киеве террорист «ЛНР» пытался легализоваться в качестве переселенцаВчера, 17:04
Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины задержали в Киеве боевика «ЛНР». Он прибыл в Киевскую область для легализации как внутренний переселенец.
Как сообщает пресс-служба СБУ, боевик входил в состав пророссийской террористической организации «ЛНР» в качестве «старшего стрелка народной милиции». Также задержанный занимался обслуживанием боевой техники оккупационных войск.
Силовики подозревают, что боевика могли направить на подконтрольную Украине территории для выполнения диверсионно-разведывательных задач.
Сейчас в отношении подозреваемого начато уголовное производство по ч. 1 ст. 258−3 (создание террористической группы или террористической организации) УК Украины.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.