Украина выплатила помощь 106 бывшим пленникам РФ. Еще 103 - ожидают выплаты

С начала 2021 года перечислены бюджетные средства на правовую помощь семьям 43 украинцев, лишенных личной свободы на временно оккупированных территориях на сумму 4,3 млн гривень.

Как сообщили в Минреинтеграции, в первом квартале 2021 года такую ​​помощь получили семьи 12 украинцев, лишенных личной свободы, на сумму 1,2 млн гривень, а в апреле-июне - еще 31 семья на сумму 3,1 млн гривень.

Также, в течение 2021 года 106 гражданам, которые были лишены свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, после их освобождения, перечислена одноразовая денежная помощь на общую сумму 10,6 млн гривень - 100 000 гривен каждому. 103 гражданам указанное пособие будет перечислено в ближайшее время.

Кроме этого, в течение второго квартала продолжаются выплаты 3 лицам государственной стипендии имени Левка Лукьяненко.