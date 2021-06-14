62 спортсмена из Луганской области будут получать областную стипендию

Председатель Луганской областной государственной администрации - областной военно-гражданской администрации подписал распоряжение №430 «О назначении областной стипендии перспективным и ведущим спортсменам Луганской области во втором полугодии 2021».

Согласно документу, 13 ведущих спортсменов из состава сборных команд Украины по олимпийским видам спорта будут получать стипендию в размере 3502 гривень из областного бюджета.

Среди них участница Олимпийских игр 2016 года по легкой атлетике, участники и призеры чемпионатов Европы и мира по тяжелой атлетике, прыжкам в воду, велосипедного спорта, победители и призеры европейского первенства по спортивной гимнастике.

Перспективные спортсмены Луганщины по олимпийским видам спорта получат по 1642 гривень стипендии. Это 32 жителя области, которые завоевали призовые места на всеукраинских первенствах, - по тяжелой атлетике, прыжкам в воду, велосипедного спорта, настольного тенниса, спортивной гимнастике, греко-римской борьбе, легкой атлетике.

Областная стипендия в размере 2846 гривен предназначена пяти ведущим спортсменам из состава сборных команд Украины по неолимпийским видам спорта - победителям, призерам и участникам чемпионатов мира по пауэрлифтингу, бодибилдингу, классическому жиму лежа, борьбы самбо.

Четыре ведущие спортсмена с инвалидностью получат по 3502 гривен. Это победители и призеры Дефлимпийских игр по футболу, каратэ, легкой атлетике.

По 1642 гривны областной стипендии начислено восьми перспективным спортсменам с инвалидностью. Среди них победители и призеры чемпионатов Украины по легкой атлетике, плаванию, пауэрлифтингу.