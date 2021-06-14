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В Старобельске подозревают председателя и секретаря участковой избирательной комиссии в фальсификации выборов

Вчера, 15:04 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области полиция сообщила о подозрении в фальсификации избирательной документации бывшему председателю и секретарю участковой избирательной комиссии.

Как сообщили в пресс-службе полиции, бывшему главе и секретарю одной из участковых избирательных комиссий, которые во время выборов поселкового головы Старобельского района Луганской области в период проведения местных выборов 25 октября 2020 осуществили фальсификацию и уничтожение избирательной документации следователи сообщили о подозрении по ст. 158-3 Уголовного кодекса Украины (Фальсификация, подделка, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации, документации референдума, похищение, повреждение, сокрытие, уничтожение печати избирательной комиссии, комиссии референдума, избирательной урны, списка избирателей или участников референдума).

Во время проведения местных выборов, в то время председатель и секретарь одной из участковых избирательных комиссий внесли в протокол участковой избирательной комиссии о подсчете голосов избирателей на избирательном участке заведомо ложные сведения о количестве голосов, поданных в пользу одного из кандидатов на должность поселкового головы.
Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.


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