Российские оккупанты в Луганске и Донецке повышают стоимость коммунальных услуг

Оккупационные власти Луганска сообщили о повышении с тарифов на услуги ЖКХ и электроэнергию с 1 июля.

Согласно новому постановлению российских оккупантов, оплата за содержание домов в Луганске вырастет на 9%, водоснабжение и водоотведение - на 20%.

На 20% вырастут цены на вывоз мусора (который никто не вывозит).

Кроме того, с 1 июля изменятся тарифы для населения и за потребленную электроэнергию. Увеличение цены на электроэнергию в среднем составит от 12 до 21 копейки за 1 кВт*час в зависимости от объемов ее потребления.

Также на 4% повышается цена на газ для теплоснабжающих предприятий, однако тарифы на природный газ для населения и субъектов хозяйствования остаются неизменными.

Аналогичное решение было принято и в оккупированном Донецке. где все услуги подорожают в среднем на 17%.



