Российские оккупанты в Луганске и Донецке повышают стоимость коммунальных услуг

Российские оккупанты в Луганске и Донецке повышают стоимость коммунальных услугВчера, 13:56
Оккупационные власти Луганска сообщили о повышении с тарифов на услуги ЖКХ и электроэнергию с 1 июля.
Согласно новому постановлению российских оккупантов, оплата за содержание домов в Луганске вырастет на 9%, водоснабжение и водоотведение - на 20%.
На 20% вырастут цены на вывоз мусора (который никто не вывозит).
Кроме того, с 1 июля изменятся тарифы для населения и за потребленную электроэнергию. Увеличение цены на электроэнергию в среднем составит от 12 до 21 копейки за 1 кВт*час в зависимости от объемов ее потребления.
Также на 4% повышается цена на газ для теплоснабжающих предприятий, однако тарифы на природный газ для населения и субъектов хозяйствования остаются неизменными.
Аналогичное решение было принято и в оккупированном Донецке. где все услуги подорожают в среднем на 17%.